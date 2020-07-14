Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Tem 2020 - 10:17- Asayiş G: 14 Tem 2020 - 10:36

Boşanma sürecinde olan kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmaya kalktı...

Antalya’nın Kumluca ilçesinde boşanma sürecinde olan kadın, kocasının eşyalarını oturduğu apartmanın balkonunda yakmak istedi. Ekiplere zor anlar yaşatan kadın, güçlükle ikna edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı’ndaki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ve T.A. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açacakları sırada S.A., kocası T.A’nın mal kaçırmaya çalıştığı ve kullandıkları otomobili sattığı iddiasıyla sinir krizi geçirdi. S.A., oturdukları apartmana gelerek kocası T.A’nın özel eşyalarını balkona toplayıp yakmaya kalkıştı. Aynı zamanda eşine hakaret yağdırmaya başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. S.A., kocasının özel eşyalarını yaktığını, isterse kendinin söndürebileceğini, kimseyi istemediğini, itfaiye müdahale ederse kendini 5. kattan aşağıya bırakacağı yönünde ekipleri tehdit etti. S.A’nın kocası T.A. olay yerine gelince, öfkeli kadın kapıyı açtı. Sağlık ve polis ekipleri S.A.’nın bulunduğu daireye girdi. Uzun çabalar sonunda hastaneye gitmeye ikna olan S.A. sağlık ekipleri ile aşağıya kadar indi. Ardından da ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
İki kişi patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü! - Video Haber mask
İki kişi patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü! - Video Haber
AFAD’dan Rize’deki son duruma ilişkin açıklama mask
AFAD’dan Rize’deki son duruma ilişkin açıklama
Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber mask
Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber mask
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber
OHAL Komisyonu’ndan FETÖ’cü darbecilere ret mask
OHAL Komisyonu’ndan FETÖ’cü darbecilere ret
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber mask
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber mask
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Eskişehir'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası mask
Eskişehir'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Darp edilmesi olayıyla gündeme gelmişti... Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti mask
Darp edilmesi olayıyla gündeme gelmişti... Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

14 Tem 2020 - 10:17 İHA Antalya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Eskişehir'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası mask
Eskişehir'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Darp edilmesi olayıyla gündeme gelmişti... Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti mask
Darp edilmesi olayıyla gündeme gelmişti... Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Boşanma sürecinde olan kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmaya kalktı... mask
Boşanma sürecinde olan kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmaya kalktı...
Esenyurt’ta dehşet anları! Bir kamyonet dolusu adam kovaladıkları adamı linç etti mask
Esenyurt’ta dehşet anları! Bir kamyonet dolusu adam kovaladıkları adamı linç etti
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü mask
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı... mask
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı...
Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara mask
Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara

GALERİ

İki kişi patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü! - Video Haber mask
İki kişi patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü! - Video Haber
Kanlar içinde kaldı! Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı - Video Haber mask
Kanlar içinde kaldı! Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı - Video Haber
Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber mask
Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber mask
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber mask
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber mask
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL