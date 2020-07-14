Olay, Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı’ndaki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ve T.A. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açacakları sırada S.A., kocası T.A’nın mal kaçırmaya çalıştığı ve kullandıkları otomobili sattığı iddiasıyla sinir krizi geçirdi. S.A., oturdukları apartmana gelerek kocası T.A’nın özel eşyalarını balkona toplayıp yakmaya kalkıştı. Aynı zamanda eşine hakaret yağdırmaya başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. S.A., kocasının özel eşyalarını yaktığını, isterse kendinin söndürebileceğini, kimseyi istemediğini, itfaiye müdahale ederse kendini 5. kattan aşağıya bırakacağı yönünde ekipleri tehdit etti. S.A’nın kocası T.A. olay yerine gelince, öfkeli kadın kapıyı açtı. Sağlık ve polis ekipleri S.A.’nın bulunduğu daireye girdi. Uzun çabalar sonunda hastaneye gitmeye ikna olan S.A. sağlık ekipleri ile aşağıya kadar indi. Ardından da ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
14 Tem 2020 - 10:17- Asayiş Güncelleme: 14 Tem 2020 - 10:36
Boşanma sürecinde olan kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmaya kalktı...
Antalya’nın Kumluca ilçesinde boşanma sürecinde olan kadın, kocasının eşyalarını oturduğu apartmanın balkonunda yakmak istedi. Ekiplere zor anlar yaşatan kadın, güçlükle ikna edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.