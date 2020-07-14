Ankara' da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 18 zanlı gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin MİT'in desteğiyle yaptıkları çalışma sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 20 şüphelinin adresleri tespit edildi.
Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda, Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.