Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin merkezi Maymana şehrinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, Maymana'nın Bibi Ayna bölgesindeki camiye kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Yuriş, saldırıda camiye namaz kılmak için gelen 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını belirtti. Yuriş, saldırganların bölgeden kaçtığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.