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14 Tem 2020 - 11:12- Dünya G: 14 Tem 2020 - 11:13

O ülkede bir günde 6 bin 248 koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya bugün yeni korona vaka sayısını açıkladı. Ülkede bir günde 6 bin 248 koronavirüs vakası tespit edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgını etkisi devam ediyor. Kısa bir süre önce çeşitli ülkelerde düşüşe geçen koronavirüs vaka sayıları kısa sürede yeniden artışa geçti. Bazı ülkeler yeniden önlemleri sıklaştırma ve normal hayat dönmeyi durdurma kararı aldı. Rusya da bugün rekor sayıda koronavirüs vaka sayısı bildirdi. Ülkede bir günde 6 bin 248 koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam koronavirüs vaka sayısı 739 bin 947’ye yükseldi. Rus yetkililer, son 24 saatte de 175 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke genelinde koronavirüse bağlı can kayıplarının 11 bin 614’e yükseldiğini açıkladı.
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14 Tem 2020 - 11:12 İHA - Dünya

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