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14 Tem 2020 - 11:19- Belediyeler G: 14 Tem 2020 - 12:21

Pursaklar'da Altınova Hanımevi ilk mezunlarını verdi - Ankara

Mart Ayı içinde hizmete açılan Pursaklar Belediyesi Altınova Ayşe Hatun Hanım Evi’nin ilk kursiyerleri mezun oldu.

Elif Duman
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Mart Ayı içinde hizmete açılan Pursaklar Belediyesi Altınova Ayşe Hatun Hanım Evi’nin ilk kursiyerleri mezun oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak yapılan sertifika töreninde kursiyerler, Altınova Ayşe Hatun Hanım Evi’nin ilk mezunları olmanın sevincini yaşadı. Dikiş ve Kağıt Rölyef kurslarını başarı ile bitiren 38 kursiyerin sertifikalarını, Başkan Ertuğrul Çetin takdim etti.

Pursaklar Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği kurslar, ilçede yaşayan ev hanımlarına, genç kızlara mesleki eğitim ile beceriler kazandırıyor. Dikiş, Kağıt Rölyef, Evlilik Öncesi Eğitim, Pastacılık, İşaret Dili, Okuma Yazma, İğne Oyası, Tezhip, Bilgisayarlı Muhasebe, Osmanlıca, Cilt Bakımı, Sahne ve Makyaj Teknikleri, Yağlı Boya, Karakalem, Ahşap Boyama, Kuran-ı Kerim, Çini Boyama, Kurdele İşi, Çocuk Gelişimi, Kuaförlük, Perspektif Resim, Takı Tasarımı, Fön Kursu, Arapça, Bilgisayar, Mefruşat, Hızlı klavye, Kişisel Gelişim, Çini Boyama, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Kazaziye, Diksiyon. Hobi ve Meslek edinme kurslarının verildiği Hanım Evlerinde kursiyerler, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkânı bulurken aynı zamanda da meslek edinerek aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

‘‘Estetiğe, sanata, zanaata özen gösteren, değer veren bireylerin ülkemizi ileriye götüreceğine inanıyorum’’

İnsanların hayatlarının sonuna kadar öğrenmek için mücadele etmeleri gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bir kursa başlamak kolay fakat devam ettirmek zordur. Sertifika töreninde bulunan kursiyerlerimiz bu zorluğu açmış insanlar topluluğudur. Sizler kurslarımızda göstermiş olduğunuz üstün gayret ve başarılarla sertifika almaya hak kazandınız. Temelinde bu kurslar, hayata bakış açınızda incelik oluşturur. Estetiğe, sanata, zanaata özen gösteren, değer veren ve bunlara sahip olan insanların varlığının ülkemizi ileriye götüreceğine inanıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum’’ dedi.
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14 Tem 2020 - 11:19 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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