Eskişehir'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Eskişehir'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapse mahkum edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ferhat F'nin (26) ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Maktul Hafize F'nin yakınları ile avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Hafize F, geçen şubat ayında Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Ferhat F. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Hafize F. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ferhat F. ise tutuklanmıştı.