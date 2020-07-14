Eskişehir'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Eskişehir'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapse mahkum edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ferhat F'nin (26) ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Maktul Hafize F'nin yakınları ile avukatlar ise salonda hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.
Hafize F, geçen şubat ayında Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Ferhat F. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Hafize F. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ferhat F. ise tutuklanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.