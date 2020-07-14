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14 Tem 2020 - 12:22- Siyaset G: 14 Tem 2020 - 12:24

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP’ye Ayasofya tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, (Ayasofya’nın Camii olması kararı) Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir, sadece milletten yana bir karardır" dedi.
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Sosyal medya hesabı üzerinden Ayasofya’nın cami olarak açılmasıyla ilgili dünya genelinde yapılan açıklamalarda en utanç verici sözlerin Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) geldiğini aktaran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin “Bu kararlar (Ayasofya kararı) yıkılmış Osmanlı’nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet’in hukukunu yok saydı” açıklamasını hatırlatarak, “Ayasofya Camii kararına temelsiz ve haksız yere tepki gösterenler için de bu cümleyi kuranlar kadar millete husumet besleyen bir cümle kurulmadı. Bu açıklamayı yapan zihniyet ’Ayasofya Camii açılmasın’ diyemediği için bu beceriksiz ve utanç verici takiyye cümlesini kurmuş. Türk siyasi hayatı için açıklayıcı bir şifredir: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN SİYASİ MİSYONU CUMHURİYET İLE OSMANLI DEVLETİNİ KAVGA ETTİRME ÜZERİNE KURULMUŞ OLANLARIN VARLIĞINDAN BAHSEDEN ÇELİK, ŞUNLARI AKTARDI:

"Diktatörlük ve iki yüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. ’Ayasofya açılmasın’ diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle ’yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukukunu yıktınız’ diyor. Bu zihniyet daha çok konuşsun. Böylece milletimizin özlemlerinin önündeki tehlikelerin nereden geleceğini daha erken görelim. Bu hastalıklı zihniyet Ayasofya Camii’nin açılmasını Hristiyan vatandaşlarımıza karşı bir tutum gibi sunmuş. Bu ahlak dışı bir provokasyondur."

Ayasofya’nın 500 yıldır cami olduğunu hatırlatan Çelik, "Ayasofya 500 yıldır camiydi. Asli işlevine dönmesi hiçbir vatandaşımıza ya da dünyada farklı din mensubu kimseye karşı bir tutum değildir. Allah’ın adının anıldığı bu muhteşem mekan, tüm din mensuplarının ziyaretine açıktır. Ayasofya Camii, insanlık mirasının muhteşem bir parçasıdır. Milletimizin sevinciyle sevinmek nasip meselesidir, demokratik seviye meselesidir. Milletimizin sevincinden ve demokratik olgunluktan nasibi olmayanların misyonu geçmişimizle geleceğimizi kavga ettirmek üzerine kuruludur. Ayasofya, geçmişten geleceğe bir semboldür. Milletimizin egemenlik haklarının neticesi olarak yeniden Ayasofya Camii olmuştur. Bu karar kimseye ya da hiçbir döneme karşı değildir, sadece milletten yana bir karardır" değerlendirmesinde bulundu.
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14 Tem 2020 - 12:22 İHA Ankara- Siyaset

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