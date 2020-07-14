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14 Tem 2020 - 12:47- Belediyeler G: 14 Tem 2020 - 13:04

Mobil Kesimhane Gölbaşı’nda hizmete giriyor - Ankara

Gölbaşı Belediyesi kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla Gölbaşı Tarım Kredi Kooparatifi ile bir protokol imzaladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gölbaşı Belediyesi kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla Gölbaşı Tarım Kredi Kooparatifi ile bir protokol imzaladı.

Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı Projesi için iki adet mobil kesimhane alınması ile ilgili protokol imzalandığını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Oğulbey Mahallesi 10. Km’de hizmete girecek olan Kurban Kesim Merkezi iki adet mobil kesimhane alınması noktasında Gölbaşı Tarım Kredi Kooparatifi ile protokol imzaladık.

Çalışmalarını hızlandırdığımız ve bayrama hazırladığımız alanda, günde 240 kesim yapabileceğiz. Çevreye duyarlı alt yapı çalışmaları ile hazırlanan alanda 100 çadır kurulacak. Aynı zamanda ailelerin kurbanları keserken, çocuklarında vakit geçirebileceği oyun alanı oluşturduk. Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşünerek bin araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak. Buradan Fen İşleri Müdürlüğümüze bütün çalışmaları kendi bünyelerinde yürüttükleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Hijyen kurallarına uygun kesim yapılacak

“Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tebliğ edilen yazı kapsamında, dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde ibadetin gerçekleştirilmesini sağlayacağız” açıklamasında bulunan Ramazan Şimşek “Mobil kesimhanelerimiz modern çağa ayak uyduracak şekilde tasarlanacak. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlere çağımızın salgını olan corona virüsten korunma önlemlerini içeren tabelalar ve bilgilendirici yazılar asacağız. Yine hayvan kesim noktalarına ateş ölçümü yapılarak giriş sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Hayvan satıcılarını teftiş edeceğiz

Müşteri kontrollerinin yanı sıra kurban pazarında çalışacak olan görevlilerin de kurallara uygun hareket etmeleri için çalışmalar yürüteceklerini aktaran Ramazan Şimşek “Hayvan satış üniteleri arası mesafe en az iki metre olarak genelge gereği ayarlanacak. İlgili afişlerin yanı sıra alanlarda hazır bulunan el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak olan kolonya gibi unsurların bulunması amaçlanacaktır."

"Yine hayvan satış yerlerine kolay ulaşılabilir yerlere ise el yıkama ve lavaboları konumlandırılacak bu sayede vatandaşlarımız hijyen ve dini kurallara uygun kurban kesimini sağlayacak. Maske kullanımı ve mesafe kuralı alanlarımızda da geçerli olacak. Modern bir tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
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14 Tem 2020 - 12:47 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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