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14 Tem 2020 - 12:51- Asayiş G: 14 Tem 2020 - 12:53

AFAD’dan Rize’deki son duruma ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize genelinde meydana gelen aşırı yağışlar ve selde hayatını kaybedenlere ilişkin son duruma yönelik bilgilendirme yaptı.
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AFAD’dan yapılan açıklamada Rize il genelinde meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve heyelanlara ilişkin son bilgilere yer verildi. Bölgede AFAD koordinasyonundaki müdahale ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde 1 vatandaşımız ve Madenli beldesinde 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 12 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve AFAD Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Güllüoğlu, çalışmaları yerinde sevk ve idare etmek üzere dün gece bölgeye ulaşmıştır. Bölgede AFAD, Jandarma, UMKE, Emniyet, Türk Kızılay, DSİ, KGM, Belediye ve STK’lardan görevlendirilen toplamda 55 personel ve 12 araç çalışmalarda görev almaktadır. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde 9, Sarısu köyünde 42, Madenli beldesinde 24 ve Ağıran Şelalesi oteller mevkiinde 5 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerden kurtarılmıştır. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan 12 köy yolunun açılması için eskavatör, yükleyici, greyder, eskavatör, kanal kazıcı ve kamyonlar ile çalışmalar devam etmektedir. Bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı’ndan helikopter görevlendirilmesi yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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14 Tem 2020 - 12:51 İHA Ankara- Asayiş

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