Serbest piyasada altın fiyatları - 14 Temmuz 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 397,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 397,70 liradan, 2 bin 621 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 642 liradan, 362,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366,70 liradan, 2 bin 561 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 581 liradan, bin 281 liradan alınan Yarım Ziynet bin 291 liradan ve 640 liradan alınan Çeyrek Ziynet 645 liradan satılıyor.