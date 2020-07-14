Kağıt sektörü kayıplarını geri alıyor

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü pandemi döneminde 2020’nin ocak-Haziran döneminde Amerika pazarında yüzde 101, Çin pazarında yüzde 49 büyüdü. Haziran dönemi ihracatında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25’lik artış yaşandı ve pandemi nedeniyle sosyal izolasyon kurallarının uygulandığı Mart-Nisan ve Mayıs dönemindeki kaybını büyük oranda geri aldı.

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Karton Ambalajdan sorumlu Başkan Yardımcısı Alican Duran, “2020 ilk yarı dönem kağıt ve kağıt ürünleri sektör ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5,3’lük bir daralma gösterdi. 2020’nin ikinci yarısında ise ihracat artışı daha önceki ayları telafi eden Haziran gibi devam ederse seneyi, 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşen 2019 yılı rakamlarının üzerinde kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

(İHA)