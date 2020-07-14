Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Tem 2020 - 13:17- Spor G: 14 Tem 2020 - 14:26

Rizespor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sporseverlere göre maçlar seyircili olmalı mask
Sporseverlere göre maçlar seyircili olmalı
Bordo-mavililerden hakemlere suç duyurusu mask
Bordo-mavililerden hakemlere suç duyurusu
CAS, Manchester City’nin men cezasını kaldırdı mask
CAS, Manchester City’nin men cezasını kaldırdı
Kenan Koçak, "Yabancı kuralının gençlerin önünü açmayla alakası yok" mask
Kenan Koçak, "Yabancı kuralının gençlerin önünü açmayla alakası yok"
İngiltere Premier Lig’e ilk vedayı Norwich City yaptı mask
İngiltere Premier Lig’e ilk vedayı Norwich City yaptı
Zürih’li futbolcunun testi pozitif çıktı, maçlar ertelendi mask
Zürih’li futbolcunun testi pozitif çıktı, maçlar ertelendi
Yeni normal dönemim ilk karate turnuvası Bursa’da mask
Yeni normal dönemim ilk karate turnuvası Bursa’da
Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı mask
Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 32. hafta programında değişiklik mask
Süper Lig’de 32. hafta programında değişiklik
Halkbank sağlık taramasından geçti mask
Halkbank sağlık taramasından geçti

14 Tem 2020 - 13:17 AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hüseyin Çimşir istifasını sundu mask
Hüseyin Çimşir istifasını sundu
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) mask
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Russell Westbrook’un korona virüs testi pozitif çıktı! mask
Russell Westbrook’un korona virüs testi pozitif çıktı!
Tenis Federasyonu’ndan ’korona’ soruşturması! mask
Tenis Federasyonu’ndan ’korona’ soruşturması!
Fenerbahçe’de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu mask
Fenerbahçe’de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu
Bordo-mavililerden hakemlere suç duyurusu mask
Bordo-mavililerden hakemlere suç duyurusu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü

GALERİ

TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm! Geniş çaplı inceleme başlatıldı - Video Haber mask
TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm! Geniş çaplı inceleme başlatıldı - Video Haber
TEM Otoyolunda kamyona çarpan tır parçalandı: 1 ölü 1 yaralı - Video Haber mask
TEM Otoyolunda kamyona çarpan tır parçalandı: 1 ölü 1 yaralı - Video Haber
Kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Video Haber mask
Kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Video Haber
Kuryeye meydan dayağı çekti, sosyal medyada görüntülere tepki çığ gibi büyüdü - Video Haber mask
Kuryeye meydan dayağı çekti, sosyal medyada görüntülere tepki çığ gibi büyüdü - Video Haber
Çevre yolunda feci kaza! Camdan yola savrulan muavin hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var mask
Çevre yolunda feci kaza! Camdan yola savrulan muavin hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel "Milat" filmi - Video Haber mask
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel "Milat" filmi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL