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14 Tem 2020 - 13:27- Belediyeler G: 14 Tem 2020 - 13:51

Beypazarı Belediyesi İlçe Genelinde Denetimler Yaptı - Ankara

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren market, lokanta, kuaför, fırın ve diğer tüm iş yerleri ve faaliyet alanlarında denetimler yaptı.

Elif Duman
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Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren market, lokanta, kuaför, fırın ve diğer tüm iş yerleri ve faaliyet alanlarında denetimler yaptı.

Denetimlerde işletmelerde maske, hijyen ve oturma mesafeleri başta olmak üzere ruhsat, gıda son kullanım tarihleri, ürün gramajları, fiyatları ve genel temizlik denetimleri gerçekleştirildi.
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14 Tem 2020 - 13:27 Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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