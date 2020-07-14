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14 Tem 2020 - 14:02- Asayiş G: 14 Tem 2020 - 15:06

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi'nden geçen kanalda ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin engelli Emin Yozgatlı (61) olduğunu tespit etti.

Ormankadı Mahallesi'nde yaşadığı ve sulama kanalına düşerek Kumkadı Mahallesi'ne kadar sürüklendiği tahmin edilen Yozgatlı'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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14 Tem 2020 - 14:02 AA Bursa- Asayiş

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