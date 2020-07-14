Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi'nden geçen kanalda ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin engelli Emin Yozgatlı (61) olduğunu tespit etti.
Ormankadı Mahallesi'nde yaşadığı ve sulama kanalına düşerek Kumkadı Mahallesi'ne kadar sürüklendiği tahmin edilen Yozgatlı'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.