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14 Tem 2020 - 15:03- Siyaset G: 14 Tem 2020 - 15:25

Büyükelçi Kai-Samba’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone’nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba’yı kabul etti.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kai-Samba’nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

14 Tem 2020 - 15:03 İHA Ankara- Siyaset

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