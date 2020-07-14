MSB’den Türk-Rus devriyesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de gerçekleştirilen 21’inci Türkiye - Rusya Federasyonu birleşik devriyesi sırasında gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında görevli iki araçta kısmi hasar meydana geldiğini ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Ayrıca açıklamada, Türk - Rus birleşik devriye faaliyetlerinin gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, ŞU İFADELER KULLANILDI:

"İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir."

(Mevlüt Hasgül/İHA)