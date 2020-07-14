MSB’den Türk-Rus devriyesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de gerçekleştirilen 21’inci Türkiye - Rusya Federasyonu birleşik devriyesi sırasında gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında görevli iki araçta kısmi hasar meydana geldiğini ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Ayrıca açıklamada, Türk - Rus birleşik devriye faaliyetlerinin gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, ŞU İFADELER KULLANILDI:
"İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.