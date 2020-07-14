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14 Tem 2020 - 16:03- Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, 15 Temmuz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm şehitlere rahmet, gazilere afiyet dileyerek, Başkanlığın dini değerler üzerinden toplumu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik faaliyetlerle mücadele ettiğini, milletin manevi hayatına nebevi bir yöntemle rehberlik ettiğini belirtti.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamasında 15 Temmuz’un, asrın en büyük ihaneti karşısında aziz milletin asil bir direnişle yazdığı onurlu bir destanın adı olduğunu bildiren Erbaş, “Küresel güç odaklarının İslam coğrafyasında fitne ve tefrika için kurgulayıp kullandıkları suç ve terör şebekeleri Müslümanların birliği, dirliği ve terakkisi önünde daima hep ayak bağı olmuştur. Bu tür örgütlerden biri olduğu hususunda kuşku bulunmayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), yıllarca kendisini yüce dinimiz İslam’ın ilke ve değerleri ardına gizleyerek küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapmıştır. Eğitim ve hizmet kisvesi altında kavramlarımızı ve değerlerimizi suiistimal etmiş; gizli emelleri uğruna gençlerin inanç, duygu ve zihin dünyalarını ifsat etmiştir. Dini, şiddet ve istismar aracına dönüştüren bu ihanet şebekesi, 15 Temmuz 2016’da büyük bir suikastla varlığımızı, özgürlüğümüzü, vatanımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi ve geleceğimizi hedef almıştır” ifadelerini kullandı.

Tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen aziz Türk milletinin, maruz kaldığı bu ihanet kalkışmasına karşı da yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla direndiğini, dinine, değerlerine, özgürlüğüne ve hukuk düzenine canı pahasına sahip çıktığını söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

“Allah’ın yardımı ve idarecilerimizin dirayetiyle büyük bir cesaret örneği sergileyen aziz milletimiz, şanlı bir direnişle hain darbe girişimini bertaraf etmiştir. 15 Temmuz direnişi, sadece bir darbe girişimini boşa çıkartmakla kalmamış, aynı zamanda dış güdümlü bir terör örgütü olan FETÖ’nün itikadi, ameli ve ahlâkî sapkınlığını da bütün yönleriyle ifşa etmiştir. Bütün bu hadiseler bize göstermektedir ki, yüce dinimiz İslam’ın ve onun evrensel değerlerinin en doğru şekilde bilinmesi, milletimiz, nesillerimiz ve geleceğimiz için son derece hayati öneme sahiptir. Zira İslam’ın hakikatleri konusundaki cehalet ve yanlış bilgi, insanları istismara açık hale getirmekte; özellikle gençleri terör ve istismar yapılanmalarının ağına düşürmektedir. Bu durum ise bireysel ve toplumsal birçok probleme zemin oluşturarak ciddi felaket ve musibetlere sebep olabilmektedir.”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütün mensuplarıyla azim, kararlılık ve sorumluluk bilinciyle çağın ihtiyaçları doğrultusunda sahih dini bilgi ve doğru din hizmeti üreterek nesilleri İslam’ın hakikatleriyle buluşturmakta olduğunu ifade eden Erbaş, “Bu anlamda bir taraftan dini kavram ve değerler üzerinden toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik her türlü söylem ve faaliyetlerle mücadele ederken diğer yandan da milletimizin manevi hayatına nebevi bir yöntemle rehberlik etmeyi büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu vesileyle, başta 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadelede feday-ı can edenler olmak üzere bütün şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor; gösterdiği büyük cesaret ve direnişten dolayı aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizi ve İslam ümmetini her türlü fitne, tefrika, kötülük ve ihanetten muhafaza etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” aktarımında bulundu.

(İHA)

14 Tem 2020 - 16:03 İHA Ankara- Gündem

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