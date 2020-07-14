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14 Tem 2020 - 16:28- Asayiş G: 15 Tem 2020 - 22:26

Çocuğunun yanında vurulan kadının feryadı: "Çocuklarım için korkuyorum"

Mersin’de 7 ay önce sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanığın dışarı çıkmasından korkan Hatun K., "Çıkınca beni öldürecek. Çocuklarım için korkuyorum. Geceleri uyku uyuyamıyorum" dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, korona virüs salgını dolayısıyla mahkeme salonuna sadece mağdur Hatun K., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Hatun K.’nın avukatları Özkan Y.’nin kız kardeşinin gönderdiği tehdit içerikli "Abimi tanıyorsam işini yarım bırakmaz" yazılı mesajları delil olarak sundu.

"ÇIKINCA BENİ ÖLDÜRECEK"

Duruşmada konuşan Hatun K, sanığın dışarı çıkmamasını isteyerek, "Çıkınca beni öldürecek. Çocuklarım için korkuyorum. Geceleri uyku uyuyamıyorum" diye konuştu.

Sanık Özkan Y. ise 14 aydır tutuklu olduğunu, çocuklarını göremediğini belirterek, tahliyesini istedi. Eski eşinin konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan Hatun K., polis ve avukatların yardımı ile salondan çıkarıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin öldürme kastının olmadığını dile getirerek, isteseydi bu eylemi gerçekleştirebileceğini söyledi.

Mahkeme heyeti de dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Eylül’e erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde 27 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Özkan Y, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun K.’da olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi.

Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun K., kızıyla birlikte eski eşinin otomobiline bindi. Özkan Y.’nin barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili tartışmaya başladı. Bu sırada zanlı otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun K., yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfek ile mağdur kadına 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Özkan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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14 Tem 2020 - 16:28 İHA Mersin- Asayiş

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