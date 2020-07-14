Bir cinayet daha! Boşandığı eşinin bıçakla yaraladığı kadın öldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.D. (37), çalıştığı iş yerine gittiği boşandığı eşi Sultan K. (32) ile tartışmaya başladı.
Sultan K'yi bıçakla yaralayan E.D. olay yerinden kaçtı.
Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Sultan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.