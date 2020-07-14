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14 Tem 2020 - 17:01- Spor

Korona virüs sonrası en kötüsü Galatasaray!

Korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 12 Haziran’da sezon kaldığı yerden başlamıştı. Geride kalan 6 maçta oluşan puan durumunda Başakşehir ve Kasımpaşa en fazla puan toplayan ekipler olurken, Galatasaray ligin son sırasında yer aldı.
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Korona virüs nedeniyle mart ayında liglere ara verilirken, sezon 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmişti. 12 Haziran’ın ardından seyircisiz olarak devam eden ligde geride kalan 6 haftada en fazla puan toplayan ekipler Başakşehir ve Kasımpaşa oldu. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan 2 ekip toplamda hanesine 13 puan yazdırdı. Başakşehir rakip filelere 12 gol atıp kalesinde 5 gol görürken, Kasımpaşa ise 10 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gol gördü. Bu 2 takımı oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 12 puan toplayan Beşiktaş takip etti. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, pandeminin ardından ligde çıktığı 6 maçta en fazla gol atan takım olarak da dikkat çekti. Beşiktaş, 6 maçta 14 kez ağları havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

TRABZONSPOR ZİRVEDEN KOPTU

Mart ayında ligler ertelendiğinde 53 puanı bulunan ve zirvede yer alan Trabzonspor, lige verilen aranın ardından aldığı sonuçlarla zirve yarışında geride kaldı. Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan bordo-mavililer, bu periyotta 9 puan toplarken, pandemi sonrası oluşan puan durumunda 8. sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından ligde 62 puanı bulunan Trabzonspor, bitime 2 hafta kala lider Başakşehir’in 4 puan gerisinde yer aldı. Düşme hattında yer alan ekipler arasındaki takımlardan en iyi performansı sergileyen ekip ise Kayserispor oldu. Pandeminin ardından çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, topladıkları 10 puanla 5. sırada yer aldı. Kayserispor, bitime 2 hafta kala rakipleriyle puan farkını eriterek ligde kalmak adına umutlandı.

EN KÖTÜSÜ GALATASARAY

26. haftada topladığı 50 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan ve şampiyonluk için avantajlı ekiplerden birisi olan Galatasaray, korona virüs arasından sonra tam anlamıyla dağıldı. Rizespor deplasmanında 2-0 mağlup olan ve Muslera’yı kaybeden sarı-kırmızılılar, pandemi sonrasında oynadığı 6 maçta yalnızca 2 puan topladı. Rakip filelere 6 gol atan Fatih Terim’in öğrencileri, kalesinde ise 14 gol gördü ve -8 averaja sahip oldu. Galatasaray’la birlikte bir başka 2 puan toplayan ekip Göztepe oldu. İzmir temsilcisi, -7 averajla, korona virüs sonrası oluşan puan durumunda Galatasaray’ı 1 golle geçti ve 17. sırada yer aldı. Pandemi nedeniyle lige verilen ara sonrası oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIM O G B M A Y AV. PUAN

1-Başakşehir 6 4 1 1 12 5 +7 13

2-Kasımpaşa 6 4 1 1 10 4 +6 13

3-Beşiktaş 6 4 0 2 14 8 +6 12

4-Antalyaspor 6 3 2 1 9 7 +2 11

5-Kayserispor 6 3 1 2 11 7 +4 10

6-Gaziantep 6 2 4 0 10 7 +3 10

7-Fenerbahçe 6 3 1 2 9 9 0 10

8-Trabzonspor 6 2 3 1 12 9 +3 9

9-Alanyaspor 6 2 2 2 13 10 +3 8

10-Sivasspor 6 2 2 2 5 6 -1 8

11-G.Birliği 6 2 2 2 6 8 -2 8

12-Y.Malatya 6 2 1 3 6 7 -1 7

13-Ç.Rizespor 6 2 1 3 8 10 -2 7

14-Konyaspor 6 2 1 3 9 13 -4 7

15-A.Gücü 6 1 3 2 7 10 -3 6

16-Denizlispor 6 1 1 4 5 12 -7 4

17-Göztepe 6 0 2 4 9 15 -6 2

18-Galatasaray 6 0 2 4 6 14 -8 2

(İHA)

14 Tem 2020 - 17:01 İHA İstanbul- Spor

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