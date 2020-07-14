Kulüpler Birliği Vakfı, rahatsızlığı bulunan ve bir süredir tedavisi devam eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Kulüpler Birliği Genel Sekreterei Dr. Çağrı İlk, Başkan Cengiz’in evine giderek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
14 Tem 2020 - 17:06- Spor
Kulüpler Birliği’nden Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyareti
Kulüpler Birliği Vakfı, bir süredir tedavi gören Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.