Bakan Kasapoğlu’ndan paralimpik milli sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde eden Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun yayımladığı paralimpik dünya sıralaması listesine göre, kendi kategorilerinde yükselen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota alma hakkı elde eden milli sporcularımızdan Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut’u kutluyorum. Bizleri gururlandıran milli sporcularımıza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.