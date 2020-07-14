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14 Tem 2020 - 18:22- Asayiş G: 14 Tem 2020 - 18:23

Ankara'da Afganistan uyruklu 10 sığınmacı yakalandı

Ankara'da yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 10 sığınmacı yakalandı.
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Ankara'da yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 10 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde sığınmacılara yönelik uygulama yaptı.

Yakalanan Afganistan uyruklu 10 sığınmacının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

14 Tem 2020 - 18:22 AA Ankara- Asayiş

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