Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Tem 2020 - 18:51- Ekonomi G: 14 Tem 2020 - 20:21

Borsa günü düşüşle kapattı - 14 Temmuz 2020

Borsa, günü yüzde 0,56’lık düşüşle tamamladı.
mask

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,56’lık düşüşle tamamladı. Endeks, 657,58 puanlık azalışla 117 bin 741 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,3 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi de 0,12 değer kaybetti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın yurt içi piyasalar kapalı olacak.

14 Tem 2020 - 18:51 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
“Sanayi sektörü moralle yoluna devam ediyor” mask
“Sanayi sektörü moralle yoluna devam ediyor”
Tarım ÜFE aylık yüzde 0,45 arttı mask
Tarım ÜFE aylık yüzde 0,45 arttı
Borsa güne düşüşle başladı mask
Borsa güne düşüşle başladı
Konutta satış patlaması mask
Konutta satış patlaması
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferinde Ankara'dan hareket etti mask
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferinde Ankara'dan hareket etti
Serbest piyasada döviz fiyatları - 14 Temmuz 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 14 Temmuz 2020
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü

GALERİ

Sağlık Bakanı Koca O İlleri UyarmıştıI! Tedbirlere Uyulmadığı Görüldü mask
Sağlık Bakanı Koca O İlleri UyarmıştıI! Tedbirlere Uyulmadığı Görüldü
Tankların egzoz deliklerini elbiseleriyle doldurarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş o geceyi anlattı mask
Tankların egzoz deliklerini elbiseleriyle doldurarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş o geceyi anlattı
Yangında 2 işçi mahsur kaldı! Binadan atlamayı düşünen işçiler... - Video Haber mask
Yangında 2 işçi mahsur kaldı! Binadan atlamayı düşünen işçiler... - Video Haber
TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm! Geniş çaplı inceleme başlatıldı - Video Haber mask
TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm! Geniş çaplı inceleme başlatıldı - Video Haber
TEM Otoyolunda kamyona çarpan tır parçalandı: 1 ölü 1 yaralı - Video Haber mask
TEM Otoyolunda kamyona çarpan tır parçalandı: 1 ölü 1 yaralı - Video Haber
Kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Video Haber mask
Kız arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL