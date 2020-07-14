Borsa günü düşüşle kapattı - 14 Temmuz 2020

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,56’lık düşüşle tamamladı. Endeks, 657,58 puanlık azalışla 117 bin 741 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 23,3 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi de 0,12 değer kaybetti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın yurt içi piyasalar kapalı olacak.