Çalışanları ilgilendiren Kanun Teklifi TBMM’de

İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Dört AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan teklif on maddeden oluşuyor.
Teklif salgın kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerlerinde haftalık çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamı İşsizlik Sigortası tarafından karşılanacak.
Manisa Soma ilçesinde bulunan bazı ocaklarda çalışanların kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerin kıdem tazminatları Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenecek.
Yabancı plakalı araçla Türkiye’ye gelen vatandaşların yerli plakalı araçlarla aynı düzenlemeye tabi tutulacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.