İcradan yarı fiyatına satılık Porsche

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 500 bin TL değerindeki 35 KG 0949 plakalı 2017 Model Porsche marka Macan model otomobil icradan yarı fiyatı olan 250 Bin TL’den satışa çıkacak. Şartnamede aracın gri renkte ve benzinli olduğu belirtilmiş. 23 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.20’de satışa çıkacak olan aracın genel durumunun iyi olduğu da şartnamede yer alırken, hiçbir hasar ve kasko kaydının bulunmadığı da belirtilmiş.
İcra uzmanı Caner Çakı, satılacak olan araç hakkında bilgiler vererek, “Şartnameye baktığımızda araç ile ilgili ayrıntıları ve detayları görebiliyoruz. Aracın genel durumuna baktığımızda hasar ve kasko kaydının bulunmadığı görünüyor yine şartnamede kaporta durumunun iyi olduğu ifade edilmiş. İhalesi yapılacak olan araçlara bilirkişi tarafından bir değer biçilir ve araçlar bu değerin yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkar. Borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden araç almak, sağladığı avantajlar ile de dikkat çekmektedir. Satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2. el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.