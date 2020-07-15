Diyarbakır’da ambulans taşlı saldırıya uğradı

Olay, Eğil ilçesi Babalar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastayı eve nakil etmek için yola çıkan 21 BL 298 plakalı ambulansın yolu, mezra çıkışında bir şahıs tarafından taşlarla kapatıldı. Yolu açmak isteyen 112 sağlık ekiplerine taşlarla saldıran şahıs daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Sağlık ekiplerinin yaralanmadığı olayda ambulansta maddi hasar meydana geldi. Korona virüs sürecinde cansiparene çalışan sağlık görevlilerine yapılan saldırı kınanırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.