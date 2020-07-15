Diyarbakır’da ambulans taşlı saldırıya uğradı

Olay, Eğil ilçesi Babalar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastayı eve nakil etmek için yola çıkan 21 BL 298 plakalı ambulansın yolu, mezra çıkışında bir şahıs tarafından taşlarla kapatıldı. Yolu açmak isteyen 112 sağlık ekiplerine taşlarla saldıran şahıs daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerinin yaralanmadığı olayda ambulansta maddi hasar meydana geldi. Korona virüs sürecinde cansiparene çalışan sağlık görevlilerine yapılan saldırı kınanırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.