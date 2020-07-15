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15 Tem 2020 - 12:00- Asayiş G: 15 Tem 2020 - 12:11

MSB: ''Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi''

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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15 Tem 2020 - 12:00 AA Ankara- Asayiş

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