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15 Tem 2020 - 12:22- Siyaset G: 15 Tem 2020 - 17:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı - Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı.

Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte Külliye’den Şehitler Abidesi’ne yürüyen Erdoğan’a kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.
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15 Tem 2020 - 12:22 İHA Ankara- Siyaset

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