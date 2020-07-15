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15 Tem 2020 - 12:42- Siyaset

”Vatanın ve milletin istiklalini ve istikbalini o satılmış hainlere teslim etmedik”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Biz, ‘ölümüne, ölümüne’ diyen Rizeli yiğidin etrafında yediden yetmiş yediye topyekun kenetlenerek, satılmış soysuzların karşılarına dikildik, irademizi çiğnetmedik. 251 canımızı şehit verdik, 2 bin 194 canımız ise gazi oldu ama devletin, vatanın ve milletin istiklalini ve istikbalini o satılmış hainlere teslim etmedik” dedi.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "İsmail Bey Gaspıralı" belgeseli çekimi ile ilgili açıklaması sırasında gelen sorular üzerine Türkiye gündemini değerlendirdi. Topçu, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Ayasofya Camii ve Azerbaycan’ın Karabağ sınırında yaşanan son gelişmeler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz gecesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde FETÖ darbe girişiminin bütün vahşet ve alçaklığına şahit olarak yaşamış biri olduğunu, aynı zamanda 12 Eylül ve 28 Şubat mağduru olduğunu belirten Başdanışman Topçu, “Ben dedeme sormuştum, 60 darbesini yapanlara karşı siz ne yaptınız dede diye, o başını mahcup bir halde önüne eğerek suskun kalmıştı. Daha sonra babama sordum. Beni gözaltına alıp memuriyetime haksız yere son verip kamu haklarından men eden, onlarca gencimizi bir sağdan bir soldan diyerek asıp yüzbinlerce insanı fişleyen 12 Eylül darbecilerine karşı ne yaptınız baba diye. O da mahcup bir şekilde başını önüne eğerek susmuştu. 15 Temmuz darbecilerine karşı siz ne yaptınız diye bize soran olursa onlara başımız dik, alnımız açık bir şekilde şöyle deriz; ‘Milletin üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar.’ Biz, ‘ölümüne, ölümüne’ diyen Rizeli yiğidin etrafında yediden yetmiş yediye topyekun kenetlenerek, satılmış soysuzların karşılarına dikildik, irademizi çiğnetmedik. 251 canımızı şehit verdik, 2 bin 194 canımız ise gazi oldu ama devletin, vatanın ve milletin istiklalini ve istikbalini o satılmış hainlere teslim etmedik. Darbecilere darbe yapan millet olarak tarihe not düştük deriz” ifadelerini kullandı.

“YA KARABAĞ YA ÖLÜM’ DİYEN KARDEŞ AZERBAYCAN HALKININ DEVLET VE MİLLET OLARAK YANLARINDAYIZ”

Ermenistan’ın Karabağ’da işgalci olduğunu söyleyen Topçu, “Ermenistan, can Azerbaycan’ın öz toprağı Karabağ’da hukuksuz işgalcidir. Şimdi de Azerbaycan sınırlarına tecavüz etti. ‘Ya Karabağ ya ölüm’ diyen kardeş Azerbaycan halkının devlet ve millet olarak yanlarındayız” dedi.

“AYASOFYA’YI ACI ÇEKENLERDEN DAHA ÇOK BİZ KORUDUK VE KORUYACAĞIZ”

Ayasofya Camii ile ilgili de konuşan Topçu, “Vakfiye olan Ayasofya Camii daha önce müze yapılmış, Danıştay’ın kararı ile Ayasofya’nın hukuku iade edilmiştir. Karar ve değişim bizim egemenlik hakkımızdır. Ayasofya insanlığın ortak mirası olup, herkese açık parasız gezilebilecektir” ifadelerini kullandı.

Papa Françesko’nun Ayasofya Camii için “Büyük acı duyuyorum” şeklindeki sözlerine de atıfta bulunan Topçu, “Ayasofya’yı düşünerek içeriden ve dışarıdan kimsenin ’acı çekmesine’ gerek yok. Ayasofya’yı ’acı çekenler’den daha çok biz koruduk ve koruyacağız” dedi.

(Neşra Durmaz /İHA)

15 Tem 2020 - 12:42 İHA Ankara- Siyaset

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