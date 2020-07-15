Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin hakemi Halil Umut Meler

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 19 Temmuz Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ise hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği duyuruldu. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.
ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK MAÇLAR KARAOĞLAN VE ŞANSALAN’IN
Zirve yarışında oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor ve Başakşehir - Kayserispor maçlarının hakemleri de açıklandı. Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçta yardımcı hakem olarak İsmail Şencan ve Mehmet Cem Hanoğlu sahada olacak. Söz konusu müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.
Sahasında Kayserispor’u ağırlayacak olan ve kazanması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Dördüncü hakem olarak da Onur Özütoprak kenarda olacak.
Süper Lig’in 33. Haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
18 TEMMUZ CUMARTESİ
21.00 Galatasaray - Göztepe: Koray Gençerler
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
19 TEMMUZ PAZAR
21.00 Çaykur Rizespor- Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.00 MKE Ankaragücü- Antalyaspor: Cüneyt Çakır
21.00 Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
21.00 Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.