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15 Tem 2020 - 13:12- Siyaset

Ticaret Bakanı Pekcan: “Karanlık güçlere teslim olmadık”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ”O geceyi atlatmamızda bütün şehitlerimiz gibi esnaflarımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi. Milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmemiştir. Sokaklarımızın feneri olan esnaflarımız sayesinde zor imtihan gecesinde de bütün milletimizle beraber karanlık güçlere teslim olmadık. Esnaflarımız dik duruşlarıyla milletimizin omurgası olmaya devam ettiler. Biz de devletin imkanları çerçevesinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ”O geceyi atlatmamızda bütün şehitlerimiz gibi esnaflarımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi. Milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmemiştir. Sokaklarımızın feneri olan esnaflarımız sayesinde zor imtihan gecesinde de bütün milletimizle beraber karanlık güçlere teslim olmadık. Esnaflarımız dik duruşlarıyla milletimizin omurgası olmaya devam ettiler. Biz de devletin imkanları çerçevesinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatan için Kepenk Kapatan Esnaf" programına katıldı. Programda şehitler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Ticaret Bakanlığında gerçekleşen programa Bakan Pekcan’ın yanısıra şehit aileleri ve davetliler katıldı. Türk milletinin tarih boyunca pek çok zorlu süreçlerden geçtiğini ifade eden Bakan Pekcan, "Vatan sevdası için canlarını hiçe sayıp feda eden bütün şehitlerimizle beraber hayat kepenklerini indiren esnaflarımızı da anmak için bir aradayız. Ülkemizin bağımsızlığı ve milli iradeyi korumak için 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek sokaklara akın eden bütün milletimizin ve esnaflarımızın ve bu uğurda şehit düşen bütün kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun diyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Zor zamanlarda biz daha önce adını sanını bilmediğimiz kahramanlar sayesinde bu zor zamanları atlatmış bulunuyoruz. Tarih isimlerimizi bilmediğimiz, ülkeleri için, ülkeleri kendilerine ihtiyaç duyduğu anda canlarını ortaya koyan fedakar kahramanlarımızla dolu" dedi.

15 Temmuz gecesi esnafların büyük bir mücadele verdiğini ifade eden Bakan Pekcan, "Esnaflarımız toplumsal yaşamın temel taşı, toplumun omurgası. Tarih boyunca Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz’da esnaflarımız en ön saflarda yerini almıştır. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Güçlü esnaf, güçlü Türkiye demek. Biz de esnaf bakanlığı olarak her zaman esnafımızın yanındayız, bundan sonra olmaya devam edeceğiz. Esnaflarımız 15 Temmuz’da her zamanki gibi eğilmeden tankların önünde durdu. O geceyi atlatmamızda bütün şehitlerimiz gibi esnaflarımızın yeri büyük. Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi. Milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmemiştir. Sokaklarımızın feneri olan esnaflarımız sayesinde zor imtihan gecesinde de bütün milletimizle beraber karanlık güçlere teslim olmadık. Esnaflarımız dik duruşlarıyla milletimizin omurgası olmaya devam ettiler. Biz de devletin imkanları çerçevesinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Pekcan, şehit yakınlarına günün anısına hediye takdiminde bulundu.

(İHA)

15 Tem 2020 - 13:12 İHA Ankara- Siyaset

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