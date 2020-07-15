Boynundan silahla vurulan iki çocuk babası hayatını kaybetti

Başakşehir’de İkitelli Pik Döküm Sanayi Sitesi’nde 2 Temmuz günü yaşanan olayda Oğuzhan Yılmaz çalıştığı et firması için catering firması ile görüşmeye gitmiş, firma sahibi M.S. tarafından boynundan silahla vurulmuştu. Olayın ardından sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yılmaz, acilen hastaneye kaldırıldı. 13 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren iki çocuk babası Yılmaz, hayatını kaybetti.
Yılmaz’ı soğukkanlılıkla vuran iş yeri sahibi M.S. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.