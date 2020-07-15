Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görevli 4 paraşütçü personelinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 10 bin fit yükseklikten atlayışını içeren videoyu paylaştı. 360 derece görüş açılı kameralarla çekilen özel atlayış, aziz şehitler ve kahraman gazilere armağan edildi. Atlayış esnasında paraşütçüler tarafından şanlı Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz özel flamaları açıldı.
15 Tem 2020 - 13:18- Asayiş
Jandarmadan 360 derece açılı özel paraşüt atlayışı
Jandarma Genel Komutanlığı Paraşüt Takımı, 15 Temmuz anısına 360 derece görüş açılı özel bir atlayış gerçekleştirdi. Atlayışın videosu ise jandarmanın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.