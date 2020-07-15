Olay, Avcılar Ambarlı Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. İddialar göre, 34 HU 8579 plakalı F.D. isimli sürücünün kullandığı belediye otobüsü seyir halindeyken önce çöp konteynerına ardından da ağaca çarptı. Sürücüsünün seyir halindeyken fenalaştığı iddia edildi. Otobüsün içerisinde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatıldı. Otobüsün ağaca çarptığı anlar ise saniye saniye kamerada.
15 Tem 2020 - 13:31- Asayiş Güncelleme: 15 Tem 2020 - 13:32
Sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsü kaza yaptı!
Avcılar’da sürücüsünün fenalaştığı iddia edilen yolcu otobüsü önce çöp konteynerına ardından ağaca çarparak durdu. Olayda araç için bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Otobüsün ağaca çarptığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.