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15 Tem 2020 - 13:36- Spor G: 15 Tem 2020 - 17:26

Juventus’ta forma giyen Merih Demiral, 186 gün sonra kadroda!

Juventus’ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral, ocak ayında geçirdiği sakatlık sonrası ilk kez bu akşam oynanacak olan Sassuolo maçı kadrosuna dahil edildi.
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Milli yıldız Merih Demiral’dan müjdeli haber geldi. 12 Ocak’ta Roma ile oynanan mücadelede çapraz bağları kopan ve uzun süre sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, takımının bu akşam çıkacağı Sassuolo deplasmanında hocası Maurizio Sarri tarafından kadroya dahil edildi.

Son iki haftadır bireysel olarak çalışan ve geçtiğimiz günlerde takım çalışmalarına da başlayan Demiral, 186 gün sonra bir müsabaka kadrosuna alındı.

Juventus’un şampiyonluk yarışında çıkacağı zorlu Sassuolo maçı 22.45’te başlayacak. Teknik direktör Sarri, bu kritik maçın kadrosunu ise şu isimlerden oluşturdu:

KALECİLER: SZCZESNY, PİNSOGLİO, BUFFON.

Defanslar: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Merih Demiral.

Orta sahalar: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bricklayer.

Forvetler: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.
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15 Tem 2020 - 13:36 İHA İstanbul- Spor

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