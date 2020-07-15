Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını son antrenmanla tamamlandı

Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.