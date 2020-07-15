Ruiz, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Victor Ruiz krizi yaşanıyor. Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan ve futbolculardan indirim talep eden Beşiktaş, ilk darbeyi Loris Karius’tan yemişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi, alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshederek Türkiye’den ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar konuyu FIFA’ya taşırken, benzer bir durum Victor Ruiz’de yaşandı. İspanyol savunmacı, yönetimin kendisinden talep ettiği indirimi kabul etmezken, mart, nisan ve mayıs aylarındaki alacaklarının ödenmediğini belirterek siyah-beyazlı kulübe ihtarname yolladı. Yönetim ihtarnamenin ardından Ruiz’le tekrar görüştü ve ödemelerin yapılacağını belirterek yeniden indirim talep etti. Ancak siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.8 milyon Euro garanti para alan Ruiz, indirime yanaşmayarak sözleşmesini feshetme yoluna gitti.
Beşiktaş konuyu FIFA’ya taşıma kararı aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.