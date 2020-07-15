Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Tem 2020 - 16:28- Asayiş G: 15 Tem 2020 - 16:41

İki gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Eskişehir'de iki gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğu polisin düzenlediği operasyonda bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Eskişehir'de iki gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğu polisin düzenlediği operasyonda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan M.A'dan (14), haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında kayıp çocuğun bulunması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri, M.A'yı kaçırdığı iddia edilen şüpheli Murat Ü. (26) ile Karagözler Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda yakaladı.

Şüpheli Murat Ü. polis ekiplerince gözaltına alınırken, M.A, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Fetö’nün darbe girişimi davalarında 4 bin 130 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi mask
Fetö’nün darbe girişimi davalarında 4 bin 130 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi
Sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsü kaza yaptı! mask
Sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsü kaza yaptı!
Boynundan silahla vurulan iki çocuk babası hayatını kaybetti mask
Boynundan silahla vurulan iki çocuk babası hayatını kaybetti
Son Dakika! Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 34 oldu mask
Son Dakika! Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 34 oldu
Takside başlayan tartışma hastanede bitti mask
Takside başlayan tartışma hastanede bitti
MSB: ''Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi'' mask
MSB: ''Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi''
Diyarbakır’da ambulans taşlı saldırıya uğradı mask
Diyarbakır’da ambulans taşlı saldırıya uğradı
Van Gölü’nde ara verilen çalışmalar bugün yeniden başlatıldı mask
Van Gölü’nde ara verilen çalışmalar bugün yeniden başlatıldı
Annesi ve babası tutuklanmıştı! 2018'de kaybolan 3 yaşındaki Evrim'den hala haber yok mask
Annesi ve babası tutuklanmıştı! 2018'de kaybolan 3 yaşındaki Evrim'den hala haber yok
Bir cinayet daha! Boşandığı eşinin bıçakla yaraladığı kadın öldü mask
Bir cinayet daha! Boşandığı eşinin bıçakla yaraladığı kadın öldü

15 Tem 2020 - 16:28 AA Eskişehir- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsü kaza yaptı! mask
Sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsü kaza yaptı!
Boynundan silahla vurulan iki çocuk babası hayatını kaybetti mask
Boynundan silahla vurulan iki çocuk babası hayatını kaybetti
Son Dakika! Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 34 oldu mask
Son Dakika! Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 34 oldu
Takside başlayan tartışma hastanede bitti mask
Takside başlayan tartışma hastanede bitti
MSB: ''Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi'' mask
MSB: ''Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi''
Diyarbakır’da ambulans taşlı saldırıya uğradı mask
Diyarbakır’da ambulans taşlı saldırıya uğradı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü

GALERİ

Ermenistan, Azerbaycan’ın Tovuz kentinde sivilleri hedef aldı - Video Haber mask
Ermenistan, Azerbaycan’ın Tovuz kentinde sivilleri hedef aldı - Video Haber
3 yaşındaki minikten duygulandıran hareket - Video Haber mask
3 yaşındaki minikten duygulandıran hareket - Video Haber
Kaymakam kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu - Video Haber mask
Kaymakam kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu - Video Haber
Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Video Haber mask
Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Video Haber
Çankırı'da 15 Temmuz sergisi açıldı mask
Çankırı'da 15 Temmuz sergisi açıldı
Ankara Büyükşehir 15 Temmuz şehitlerini unutmadı mask
Ankara Büyükşehir 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL