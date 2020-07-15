İki gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Eskişehir'de iki gündür kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız çocuğu polisin düzenlediği operasyonda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan M.A'dan (14), haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Yapılan çalışmalar kapsamında kayıp çocuğun bulunması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri, M.A'yı kaçırdığı iddia edilen şüpheli Murat Ü. (26) ile Karagözler Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda yakaladı.
Şüpheli Murat Ü. polis ekiplerince gözaltına alınırken, M.A, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.