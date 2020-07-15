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15 Tem 2020 - 16:39- Sağlık G: 15 Tem 2020 - 17:14

Bilim insanları uyarıyor: Covid-19’un kalp hastalıklarına neden olabilir

Korona virüsle ilgili bir araştırma yapıldı. Araştırma, virüsün kalp hastalıklarına neden olabildiği gerçeğini ortaya koydu.
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Corona virüs ciddi kalp hastalıklarına neden olabilir İskoçya’da virüse dair bir araştırma yapıldı. Çalışmada 69 ülkeden bin 200 Covid-19 hastasının verileri incelendi.

Bilim insanları Covid-19’un beyinde neden olduğu hasarın ardından kalbe de ciddi zarar verebileceğini ortaya koydu. Zira, hastaların yarısından fazlasının kalp faaliyetlerinde anormallik tespit edildi.

Yüzde 15’inde Covid-19’un ardından kalp yetmezliği ve aort anevrizması gibi ciddi kalp hastalıklarından görüldüğü belirtildi.

15 Tem 2020 - 16:39 İHA Ankara- Sağlık

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