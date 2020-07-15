Bilim insanları uyarıyor: Covid-19’un kalp hastalıklarına neden olabilir

Corona virüs ciddi kalp hastalıklarına neden olabilir İskoçya’da virüse dair bir araştırma yapıldı. Çalışmada 69 ülkeden bin 200 Covid-19 hastasının verileri incelendi.
Bilim insanları Covid-19’un beyinde neden olduğu hasarın ardından kalbe de ciddi zarar verebileceğini ortaya koydu. Zira, hastaların yarısından fazlasının kalp faaliyetlerinde anormallik tespit edildi.
Yüzde 15’inde Covid-19’un ardından kalp yetmezliği ve aort anevrizması gibi ciddi kalp hastalıklarından görüldüğü belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.