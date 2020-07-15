CHP Çoklu Baro Kanununun İptali İçin Anayasa Mahkemesine Gidiyor

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de basın açıklaması yaptı. Altay, kamuoyunda ‘ çoklu baro’ olarak bilinen düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından bugün onaylandığına dikkat çekerek, “Avukatlık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Mecliste kabul edilen kanun teklifini Cumhurbaşkanı bugün itibarıyla onayladı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yarın Anayasa Mahkemesinden muhtemelen öğle saatlerinde bir randevu isteyeceğiz ve bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yapacağım” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.