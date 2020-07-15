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15 Tem 2020 - 16:48- Siyaset G: 15 Tem 2020 - 17:07

CHP Çoklu Baro Kanununun İptali İçin Anayasa Mahkemesine Gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, kamuoyunda ‘çoklu baro’ olarak bilinen düzenlemenin iptali için yarın Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıkladıi.
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CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de basın açıklaması yaptı. Altay, kamuoyunda ‘ çoklu baro’ olarak bilinen düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından bugün onaylandığına dikkat çekerek, “Avukatlık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Mecliste kabul edilen kanun teklifini Cumhurbaşkanı bugün itibarıyla onayladı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yarın Anayasa Mahkemesinden muhtemelen öğle saatlerinde bir randevu isteyeceğiz ve bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yapacağım” diye konuştu.

15 Tem 2020 - 16:48 İHA Ankara- Siyaset

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