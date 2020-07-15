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15 Tem 2020 - 16:51- Spor G: 15 Tem 2020 - 17:24

Beşiktaş’tan sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz konusunda

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz konusunda açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp konuyu hukuki mercilere taşıyacağını belirtti.
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Beşiktaş Kulübü, sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz konusunda açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada konunun spor yargısına taşınacağını ifade etti. Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya’nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre’ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.

Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

15 Tem 2020 - 16:51 İHA İstanbul- Spor

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