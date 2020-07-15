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15 Tem 2020 - 17:36- Spor G: 15 Tem 2020 - 19:03

FIFA, 5 oyuncu değişiklik kararını 2020-2021 sezonunun sonuna uzattı

FIFA, korona virüs pandemisi sonrası aldığı 5 oyuncu değişiklik hakkını, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı.
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FIFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre IFAB Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı sonunda kulüplere tanınan 5 oyuncu değişikliği hakkını 2020-2021 sezonunu sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Kural, Ağustos 2021’e kadar devam edecek. FIFA, bazı liglerin başlama ve bitiş süresinin daralması nedeniyle futbolcu sağlığını korumak adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

FIFA ayrıca yaptığı açıklamada aldığı kararı federasyonlara ileterek, son kararın yerel federasyonlarda olduğunu da belirtti.

15 Tem 2020 - 17:36 İHA İstanbul- Spor

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