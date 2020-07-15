Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Tem 2020 - 19:39- Siyaset G: 15 Tem 2020 - 19:40

MHP, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını kınadı - Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: "Ermenistan'ın Tovuz şehrine yapılan hain saldırıyı azmettirenlerin ve gerçekleştirenlerin çok yönlü amaçlarının bulunduğu Türk milletinin dikkatlerinden kaçmamaktadır"
mask

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını kınadı.

Aydın, Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hattı ihlali ve menfur saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı-Rus Harbi sonrası emperyalist devletlerin desteği ile kurgulanan "Büyük Ermenistan" ham hayalinin, bugüne kadar zaman zaman Türkiye sınırları içerisinde, son zamanlarda ise dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın egemenliğindeki bölgelerde aralıklarla yeniden hortlatılmaya çalışıldığına tanıklık edildiğini belirtti.

Bu hayalperest anlayışın bir yansıması olarak, Dağlık Karabağ bölgesinin 8 Mayıs 1992'de Ermeniler tarafından işgal edildiğini, 18 Mayıs'ta ise bölgeyi Ermenistan'dan ayıran Laçin bölgesinin işgale uğradığını, 1993'te devam eden Ermeni saldırıları sonucu işgal hattının Kelbecer, Ağdam, Fuzuli, Cebrayil, Gubatlı ve Zengilan gibi Dağlık Karabağ'ı çevreleyen bölgeleri de içine aldığını anlatan Aydın, 1994'te bir ateşkesin imzalandığını ancak Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sinin Ermeni işgalinde kaldığını hatırlattı.

5 Mayıs 1994'te Bişkek protokolü ile sağlanan ateşkesin mütecaviz Ermeniler tarafından sık sık ihlal edildiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Saldırgan ve işgalci ruh halinin bir yansıması olarak 13 Temmuz 2020'den bu yana Ermenistan ordusunun yeni bir provokasyon girişimiyle düzenlediği saldırılar ve sınır hattını ihlal etme girişimleri, Azerbaycan tarafının ağır silahlar kullanarak karşılık vermesiyle, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sınır hattında yaşanan çatışmalarla yeni bir boyut kazanmıştır.

Ermenistan'ın Karabağ'ın aksi yöndeki 'Oğuz' olarak isimlendirilen bir Türk yurdu olan Tovuz şehrine yapılan bu hain saldırıyı azmettirenlerin ve gerçekleştirenlerin çok yönlü amaçlarının bulunduğu Türk milletinin dikkatlerinden kaçmamaktadır. Bakü'ye uzanan Gence ve Kazah Rayonu'nu arkasında bulunduran Tovuz, coğrafi olarak alanın dağlık oluşu ve bu yüzden çatışmaya uygun özellik taşımasından dolayı Ermenistan için ikinci cephe hattıdır. Ayrıca bu bölge Türkiye'ye gelen enerji hatlarının bulunduğu bölge olması, Türkiye Gürcistan Azerbaycan tren yolu hattının bulunduğu bölgeyi kapsaması nedeniyle Türkiye için de büyük bir öneme haizdir."

- Azerbaycan Ordusu karşılık verdi

Kamil Aydın, saldırıdan bir gün sonra 14 Temmuz'da Azerbaycan Savunma Bakanlığının devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini, 100'ün üzerinde Ermeni askerin öldürüldüğü yönünde açıklama yaptığını, 14 Temmuz sabahı meydana gelen çatışmada ise Tümgeneral Polad Heşimov, Albay İlgar Mirzeyev ile bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın kahramanca şehit olduğunu hatırlattı.

Aynı günün akşam saatlerinde Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait askeri üssü hava saldırısıyla yok ettiğini, buna misilleme olarak Ermenistan saldırılarıyla şehit olan Azerbaycan askeri sayısının 11'e yükseldiğini ifade eden Aydın, 15 Temmuz sabahı Bakü başta olmak üzere Azerbaycan'ın birçok kentinde halkın sokaklara inerek orduya destek yürüyüşleri başlattığını, tam bir seferberlik ilan edilerek işgal altındaki toprakların geri kazanılması yönünde iradesini beyan ettiğini belirtti.

- "Türkiye, kesin tavır takındı"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkili makamlarının bu konuda kesin tavır takınarak her şart ve durumda Azerbaycan halkının ve ordusunun yanında olduğunu beyan ettiğini vurgulayan Aydın, "Aziz Türk milletin, dost ve kardeş Azerbaycan halkının varlık ve beka nedenini yüksek değer ve ülkü kabul etmiş Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler de Ermenistan'ın bu hain saldırılarını kınıyor, 'her türlü mütecaviz ve mütehakkim teşebbüs ihanettir, rezalettir, Türklüğün vicdanında yok hükmündedir' düşüncesiyle, hain saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

15 Tem 2020 - 19:39 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
”Vatanın ve milletin istiklalini ve istikbalini o satılmış hainlere teslim etmedik” mask
”Vatanın ve milletin istiklalini ve istikbalini o satılmış hainlere teslim etmedik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı - Ankara mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı - Ankara
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya’da ailelerinden koparılan Türk çocukları hakkında konuştu mask
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya’da ailelerinden koparılan Türk çocukları hakkında konuştu
Bakan Ersoy’dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı mask
Bakan Ersoy’dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı
“15 Temmuz bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır” mask
“15 Temmuz bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır”
“Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürüyor” mask
“Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürüyor”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü

GALERİ

15 Temmuz koreografisi Ayasofya önündeki meydanda izleyenleri mest etti mask
15 Temmuz koreografisi Ayasofya önündeki meydanda izleyenleri mest etti
Spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı -Video Haber mask
Spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı -Video Haber
15 Temmuz'un simge ismi şehit Halisdemir, kabri başında anılıyor - Foto Haber mask
15 Temmuz'un simge ismi şehit Halisdemir, kabri başında anılıyor - Foto Haber
Ermenistan, Azerbaycan’ın Tovuz kentinde sivilleri hedef aldı - Video Haber mask
Ermenistan, Azerbaycan’ın Tovuz kentinde sivilleri hedef aldı - Video Haber
3 yaşındaki minikten duygulandıran hareket - Video Haber mask
3 yaşındaki minikten duygulandıran hareket - Video Haber
Kaymakam kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu - Video Haber mask
Kaymakam kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL