43 yaşındaki Başbakan, 55 yaşındaki film yönetmeniyle evlendi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yönetmen Bo Tengberg ile hayatını birleştirdi.
Geçen yıl yapılan parlamento seçiminden zaferle ayrılarak başbakan olan 43 yaşındaki Mette Frederiksen, 55 yaşındaki film yönetmeni Bo Tengberg ile Mön kasabasındaki Magleby Kilisesi'nde yapılan nikahla evlendi.
Danimarka Başbakanı Frederiksen evlendi
Geçen yıl evlenmeyi planlayan çiftin düğünü, seçimlere denk geldiği için bu yıla ertelenmişti. 18 Temmuz'da yapılması planlanan düğün, AB Zirvesi nedeniyle yine ertelenmişti. Çift, bugün sürpriz bir nikahla hayatını birleştirdi.
İlk evliliğini iletişimci Erik Harr ile yapan Frederiksen’in, Harr'dan 17 yaşında Ida Feline adında bir kızı ve 14 yaşında Magne adında bir oğlu bulunuyor. Frederiksen ve Harr çifti 2003-2014 yılları arasında evli kalmıştı. Tengberg’in ise 2 evlilikten 3 çocuğu bulunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.