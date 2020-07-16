Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Tem 2020 - 09:34- Eğitim G: 16 Tem 2020 - 09:35

MEB duyurdu... LGS sonuçları açıklandı!

Sonuçlar "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek MEB'in raporundan: "Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı" "Sınavda elde edilen bulgular, kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğunu gösterdi" "Sonuçlar, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının aynı şekilde değiştiğini ve güçlü bir bağlantıya sahip olduğunu gösterdi"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nin 13. olan ve yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları detaylı olarak incelendi, sınavdaki alt testlerde elde edilen dağılımlar yorumlandı, testin teknik özellikleri hakkında ayrıntılı sonuçlara yer verildi.

- Geçen seneye göre sınava katılım arttı

LGS kapsamındaki merkezi sınav, 20 Haziran'da başarıyla uygulandı. 2019 yılında 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda, 2020'de 1 milyon 472 bin 88 öğrenci yer aldı. Böylece sınava katılan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artış gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın sağlıklı uygulanabilmesi için okul sayısını yaklaşık 5 kat, görevli sayısını ise 2 kattan fazla artırdı.

- 2020 LGS'de soru iptali yok

20 Haziran'da uygulanan LGS merkezi sınav kapsamında öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrenciler Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil Testleri uygulandı.

İkinci oturum 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan soruların hiçbiri iptal olmadı.

- Fen bilimlerinde doğru cevaplar arttı

2020 merkezi sınavında sözel bölümde yer alan soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10,00, soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,39 ve yabancı dil alt testinde ise 3,53 olarak gerçekleşti.

Sayısal bölümde soru sayısı 20 olan matematik ve fen bilimleri alt testleri yer aldı. Öğrencilerin matematik testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 4,89, fen bilimleri alt testindeki doğru cevap sayısı ise 10,21 olarak hesaplandı.

2019 yılındaki merkezi sınav sonuçlarıyla kıyaslandığında öğrencilerin fen bilimleri testinde daha başarılı olduğu, diğer testlerde ise daha düşük başarı gösterdiği belirlendi.

- 181 öğrenci tam puan aldı

Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı.

- Müfredatın kapsamı daralmasına rağmen testlerde nitelik yüksek

Sınavın salgın sürecinde yapılması dolayısıyla MEB, 2020 merkezi sınavının kapsamını öğrencilerin okulda yüz yüze eğitim aldıkları ilk dönemle sınırlı tuttu.

Raporda sonuçları paylaşılan analizlerde, sınavda yer alan soruların yeterli ayırt ediciliğe sahip olduğu, farklı başarı düzeylerindeki öğrencilere hitap edebildiği ve alt testlerden elde edilen sonuçların güvenilir olduğu gösterildi.

Bu sonuçlar, kapsamının daraltılmasına rağmen sınavın teknik açıdan yüksek niteliğe sahip olduğunu gösterdi.

- Kız öğrenciler daha başarılı

Raporda, çeşitli öğrenci gruplarının sınav performansları hakkında da analiz sonuçlarına yer verildi. Elde edilen bulgular, kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğunu gösterdi. 2018 ve 2019 yıllarındaki merkezi sınavlarda da ortaya çıkan bu sonuç, kız öğrencilerin görece yüksek başarısının sürdüğünü gösteriyor.

- Anne baba eğitim düzeyi yüksek öğrenciler daha başarılı

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

- Sınav sonuçları öğrencilerin okul başarıları ile ilişkili

Raporda incelenen diğer bir unsur da öğrencilerin sınavda gösterdikleri performansla okuldaki akademik performansları arasındaki ilişkiydi. Analizler, geçen yıl olduğu gibi 2020'de de merkezi sınav sonuçlarının öğrencilerin okul başarıları arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının aynı şekilde değiştiğini ve güçlü bir bağlantıya sahip olduğunu gösteriyor.

- Öğrencilerin sınav performansları son 2 yılla benzer örüntüde

2020 merkezi sınavda öğrencilerin sınav performansı 2019 merkezi sınava göre kısmen değişim gösterse de doğru cevap sayısı dağılımlarının 2019 yılıyla oldukça benzer olduğu görüldü.

Her iki yılda da öğrencilerin görece yüksek başarı gösterdiği alt testler Türkçe, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi iken, görece düşük başarı gösterdiği alt testler matematik ve yabancı dil oldu.

# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
’Tabii’ mobil uygulaması ile öğrenciler eğlenerek öğreniyor mask
’Tabii’ mobil uygulaması ile öğrenciler eğlenerek öğreniyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere seslendi mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere seslendi
YKS, 28 Haziran’da yapılacak iki oturumla son bulacak mask
YKS, 28 Haziran’da yapılacak iki oturumla son bulacak
YKS’nin ilk oturumu TYT sona erdi mask
YKS’nin ilk oturumu TYT sona erdi
2 milyon 433 bin 219 aday YKS’de ter dökecek mask
2 milyon 433 bin 219 aday YKS’de ter dökecek
Bakanlık 5 ilde, 201 derslik kapasiteli 12 okul inşa edecek mask
Bakanlık 5 ilde, 201 derslik kapasiteli 12 okul inşa edecek
Bakan Selçuk: “Sınav, huzur ve güvenle tamamlandı” mask
Bakan Selçuk: “Sınav, huzur ve güvenle tamamlandı”
LGS sınavı yarın yapılacak! Bunlara dikkat! - Video Haber mask
LGS sınavı yarın yapılacak! Bunlara dikkat! - Video Haber
Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir mask
Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir
Nesibe Aydın Okulları Bursluluk Sınavı mask
Nesibe Aydın Okulları Bursluluk Sınavı

16 Tem 2020 - 09:34 AA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Selçuk “4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi” açılışına katıldı mask
Bakan Selçuk “4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi” açılışına katıldı
2020 LGS sonuçları Perşembe günü açıklanıyor mask
2020 LGS sonuçları Perşembe günü açıklanıyor
20 yıl içinde mevcut mesleklerin yüzde 47'si olmayacak mask
20 yıl içinde mevcut mesleklerin yüzde 47'si olmayacak
Türk Eğitim-Sen, online tercih danışma bürosu kuruyor mask
Türk Eğitim-Sen, online tercih danışma bürosu kuruyor
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı mask
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Bakan Selçuk Açıkladı: Okulların açılması ülkenin gündemi olmak zorunda - Ankara mask
Bakan Selçuk Açıkladı: Okulların açılması ülkenin gündemi olmak zorunda - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu mask
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları

GALERİ

Son Dakika! Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit - Video Haber mask
Son Dakika! Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit - Video Haber
Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren yangın! - Video Haber mask
Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren yangın! - Video Haber
“Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek” temasıyla düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı açıldı mask
“Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek” temasıyla düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı açıldı
Kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı! Paralar iç çamaşırlarında bulundu mask
Kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı! Paralar iç çamaşırlarında bulundu
Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit - Video Haber mask
Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit - Video Haber
15 Temmuz koreografisi Ayasofya önündeki meydanda izleyenleri mest etti mask
15 Temmuz koreografisi Ayasofya önündeki meydanda izleyenleri mest etti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL