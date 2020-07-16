Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Tem 2020 - 10:04- Yaşam G: 16 Tem 2020 - 10:05

Yurtta hava durumu - 16 Temmuz 2020

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale’nin kuzeyi, Amasya ve Tokat’ın kuzey ve batı ilçeleri, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Yurtta hava durumu - 15 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 15 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 14 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 14 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 13 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 13 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 12 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 12 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 10 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 10 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 9 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 9 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 8 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 8 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 7 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 7 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 6 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 6 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 5 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 5 Temmuz 2020

16 Tem 2020 - 10:04 İHA İstanbul- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yurtta hava durumu - 15 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 15 Temmuz 2020
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları
“Ağrı kesiciler fıtığı tedavi etmez” mask
“Ağrı kesiciler fıtığı tedavi etmez”
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Dünyanın gündemi ’iklim değişikliği’ mask
Dünyanın gündemi ’iklim değişikliği’
Krem ve losyonlar güneşe çıkıldığında cildi daha fazla yıpratıyor mask
Krem ve losyonlar güneşe çıkıldığında cildi daha fazla yıpratıyor
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu mask
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları

GALERİ

Turizmde hareketlilik başladı! Antalya’ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi - Video Haber mask
Turizmde hareketlilik başladı! Antalya’ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi - Video Haber
Tarihi binada yangın paniğe neden oldu! Vatandaşlar meydana akın etti - Video Haber mask
Tarihi binada yangın paniğe neden oldu! Vatandaşlar meydana akın etti - Video Haber
Mamak'ta 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler anıldı - Ankara mask
Mamak'ta 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler anıldı - Ankara
Son Dakika! Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit - Video Haber mask
Son Dakika! Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit - Video Haber
Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren yangın! - Video Haber mask
Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren yangın! - Video Haber
“Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek” temasıyla düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı açıldı mask
“Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek” temasıyla düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı açıldı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL