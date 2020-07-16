16 Tem 2020 - 10:04- Yaşam

Yurtta hava durumu - 16 Temmuz 2020

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale’nin kuzeyi, Amasya ve Tokat’ın kuzey ve batı ilçeleri, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.