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16 Tem 2020 - 10:26- Ekonomi G: 16 Tem 2020 - 10:29

Serbest piyasada döviz fiyatları - 16 Temmuz 2020

Dolar 6,8570 liradan, euro ise 7,8220 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8570 liradan, 7,82 liradan alınan euro ise 7,8220 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,88 liradan, euro ise 7,78 liradan satılmıştı.

16 Tem 2020 - 10:26 İHA İstanbul- Ekonomi

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