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16 Tem 2020 - 10:31- Spor G: 16 Tem 2020 - 10:39

Ali Koç ve Aziz Yıldırım Çağlayan’a geldi! 3 Temmuz Ana Davası bugün başlıyor...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, Çağlayan Adliyesi’nde görülecek olan gerçekleştirilecek olan davaya geldi.
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Usuldeki eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay’ın geri gönderdiği 3 Temmuz Ana Davası bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülmeye başlandı. Saat 10.00’da başlayan celsede mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası taraflara bu karara karşı beyanlarını soracak.

Davaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübün bir önceki başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava görüşülmeye başlandı.

16 Tem 2020 - 10:31 İHA İstanbul- Spor

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