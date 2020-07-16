Ali Koç ve Aziz Yıldırım Çağlayan’a geldi! 3 Temmuz Ana Davası bugün başlıyor...

Usuldeki eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay’ın geri gönderdiği 3 Temmuz Ana Davası bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülmeye başlandı. Saat 10.00’da başlayan celsede mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası taraflara bu karara karşı beyanlarını soracak.
Davaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübün bir önceki başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava görüşülmeye başlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.