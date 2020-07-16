Eşine şiddet uygulayan O Milletvekiline uzaklaştırma kararı

Edinilen bilgilere göre, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, dün gece Dikmen Çankaya bölgesinde bulunan evlerinde öğretmen olan eşi Ebru Işık ile tartıştı. Ebru Işık’ın iddiasına göre Mensur Işık, eşinin gözüne yumruk attı ve darp etti. Mensur Işık, şiddete maruz kalan eşi Ebru Işık’ın tüm ısrarlarına rağmen kendisini doktora götürmedi ve kimse ile iletişim kurmaması için telefonunu da sakladı.
HDP Muş Milletvekili Işık’a uzaklaştırma kararı iddiası
Eşinin evden ayrılmasına izin vermeyerek zorla evde tuttuğu öğrenilen Mensur Işık, sabah ağrısının artması üzerine eşini doktora götürmeyi kabul etti. Mensur Işık, Dikmen’de oturmalarına rağmen eşini evine çok uzak olan Etimesgut’taki özel bir hastaneye götürdü.
Burada eşinin kendisini muayene eden doktorlardan yardım talep etmesi üzerine hastaneye polis çağrıldı. Ebru Işık’ın eşinden şikayetçi olması üzerine adli mercilere taşınan olayda HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.